Прокуратура Мордовии выявила нарушения при передаче в аренду муниципального имущества

В Мордовии сотрудники прокуратуры добиваются признания незаконными сделок по передаче в аренду муниципального имущества.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрации Красномайского и Семилейского сельских поселений Кочкуровского муниципального района передали в аренду нежилые помещения без предварительного проведения торгов, что является нарушением действующего законодательства.

Прокуратура оспорила указанные сделки в суде.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже электрических удочек.

Источник: prokrm.ru