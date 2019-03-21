В Саранске пройдут соревнования по беговелам

В Саранске в скором времени пройдут соревнования по беговелам.

Второй этап Кубка Мордовии по беговелам пройдет 23 марта на базе СК «Мордовия». Участниками рассматриваемых состязаний могут стать дети возрастом от 2 до 7 лет. В каждой возрастной группе мальчики и девочки будут выступать в личном зачете раздельно.

Организаторы соревнований приглашают принять участие в состязаниях команды детских садов Саранска и районов Мордовии.

Также читайте о том, что несколько дней назад футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:0 сыграла с ФК «Луч». Данный матч прошел на стадионе «Мордовия Арена».

Источник: info-rm.com