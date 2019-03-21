В Саранске из-за шума оштрафовали магазин

В Саранске был оштрафован магазин, который нарушал покой горожан.

В январе нынешнего года сотрудники "Роспотребнадзора" получили от жителей Саранска два заявления о том, что во время проведения погрузочно-разгрузочных работ в магазине «Магнит», расположенном на первом этаже жилого дома, в их квартирах имеет место шум.

Сотрудники "Роспотребнадзора" провели проверку, в ходе которой было установлено, что проведение указанных работ в магазине действительно мешает покою горожан.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении торгового заведения была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru