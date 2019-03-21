В Саранске сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, которые находятся в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции за один день остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

Поздним вечером 20 марта на улице Волгоградской сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Ауди» под управлением 25-летнего парня. В ходе проверки документов было установлено, что регистрационные знаки данного транспортного средства, а также свидетельство о его регистрации находятся в розыске и значатся как утраченная спецпродукция.

Спустя несколько минут на улице Ульянова сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки ВАЗ-21101, которым управлял 24-парень. При проверке документов было установлено, что данное транспортное средство также находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства указанные автомобилисты и машины были доставлены в отделения полиции.

Также читайте о том, что в Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Источник: гибдд.рф