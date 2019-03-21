Донорство костного мозга. Простой шаг к спасению

С 25 по 31 марта жители Саранска и ближайших населенных пунктов смогут принять участие в создании Национального регистра доноров костного мозга. Для этого нужно сдать кровь на типирование, чтобы в будущем, возможно, оказать реальную помощь тому, кто в этом будет нуждаться.

В Саранске акция проходит уже не в первый раз. В мае прошлого года акция вызвала большой отклик у жителей республики. Организаторы надеются, что и в этот раз в пункт сдачи крови придет много неравнодушных людей.

Напомним, что с 2013 года благотворительная организация РУСФОНД формирует единую для всей страны информационную базу данных доноров костного мозга. Сейчас во всех российских регистрах зарегистрировано 97,5 тысячи человек. Для сравнения: в банке доноров костного мозга Германии уже больше восьми миллионов добровольцев, а международная база данных объединяет свыше 32 миллионов доноров.

Первый российский Национальный регистр доноров костного мозга был назван в честь 9-летнего Васи Перевощикова, который умер от лейкоза. Мальчику пытались помочь всем миром, но так и не смогли найти подходящего донора.

Кто может стать донором?

Любой человек 18 до 45 лет весом более 50 кг не болевший гепатитом В или С, туберкулезом, СПИДом, малярией, злокачественными заболеваниями и психическими расстройствами.

Чтобы стать потенциальным донором, необходимо сдать из вены 9 мл крови. Сделать это можно в лаборатории «Инвитро» по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, 62 (тел. 24-01-40, 37-47-37). Возьмите с собой паспорт!



Группа акции ВКонтакте в Саранске - https://vk.com/club162704130

Сайт Национального регистра доноров https://rdkm.rusfond.ru/, группа ВКонтакте - https://vk.com/rdkm_rusfond



