В Ардатовском районе в ДТП пострадали пять пьяных мужчин

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали пять пьяных мужчин.

ДТП произошло ранним утром 21 марта возле церкви на ключах Ардатовского района. По предварительной информации, 22-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Спектра», по причине превышения скорости не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в бетонную стену.

Водитель иномарки и четыре его пассажира 20-, 39-, 47- и 50-летнего возраста были травмированы. Известно, что в момент ДТП все пострадавшие были пьяны. Автомобилист и его пассажиры доставлялись в больницу.

В отношении водителя иномарки было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: гибдд.рф