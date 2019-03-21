В Мордовии директора коммерческой организации осудили за подкуп

В Мордовии суд вынес приговор в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в коммерческом подкупе.

В ноябре прошлого года в Чамзинском районе 36-летний житель Самарской области, являющийся осужденным, передал представителю коммерческой организации 150 тыс. рублей за подписание акта приема-передачи выполненных работ по капитальному ремонту тепловоза и последующей оплаты с учетом того, что данные работы были произведены не в полном объеме.

Решением суда в отношении 36-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 600 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru