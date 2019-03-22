Неизвестный мошенник ограбил 70-летнего жителя Саранска, решившего купить телевизор

В Саранске 70-летний мужчина лишился денежных средств при попытке приобрести телевизор.

Недавно 70-летний гражданин связался с менеджером одного из интернет-магазинов, дабы обсудить с ним условия покупки телевизора. После данной беседы пенсионер перечислил на указанный менеджером банковский счет денежные средства в сумме 19,8 тыс. рублей.

В ранее оговоренные сроки мужчина не получил телевизор.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф