В Саранске неизвестный мужчина расплатился за покупки фальшивыми денежными купюрами

В Саранске неизвестный гражданин расплатился за мобильные телефоны поддельными денежными купюрами.

Недавно два жителя Саранска разместили на популярных сайтах объявления о продаже своих дорогостоящих мобильных телефонов. Спустя некоторое время с каждым из горожан связался неизвестный мужчина, который заявил о готовности приобрести гаджет за 35 тыс. рублей. Стоит отметить, что оба раза незнакомец называл одну и ту же цену.

Договорившись о покупке, неизвестный гражданин назначал встречу в вечернее время суток в черте Саранска. При расчете с потерпевшими незнакомец расплачивался фальшивыми банкнотами номиналом 5 тыс. рублей. При плохом освещении жители Саранска не смогли обнаружить, что денежные купюры являются поддельными.

В данный момент полицейские устанавливают личность покупателя, расплатившегося за товар фальшивыми банкнотами.

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Источник: 13.мвд.рф