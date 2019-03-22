В Мордовии полицейские изъяли наркотики у четырех граждан

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов за один день задержали четырех граждан, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

20 марта в Саранске стражи порядка задержали на улице Полежаева 21-летнего безработного горожанина, ранее судимого за вымогательство. В ходе личного досмотра молодого человека полицейские конфисковали более 1 грамма наркотиков.

На той же улице в тот же день полицейские задержали 21-летнего безработного жителя Лямбирского района и 28-летнего жителя Саранска, у которых в ходе личного досмотра было изъято 1,09 и 1,14 грамма наркотиков соответственно.

В Теньгушево 20 марта полицейские конфисковали более 2 грамм наркотиков у 36-летнего мужчины.

В отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф