В Мордовии заключенные приняли участие в конкурсе вышивки

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс вышивки под названием «Весенняя сказка».

Указанный конкурс был проведен в рамках работы кружка художественно-прикладного творчества.

Победителями конкурса стали Татьяня Поездник, создавшая работу под названием «Алые розы», Наталья Безносова, являющаяся автором полотна «Белоснежка», Елена Демьяненко, создавшая работу «Букет сирени», Мария Гареева, вышившая полотно «Маки», и Виктория Максимова, создавшая вышитую картину «Ромашки».

Ранее сообщалось, что в Мордовии заключенные приняли участие в песенном конкурсе.

Источник: 13.fsin.su