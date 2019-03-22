В Мордовии заключенные приняли участие в конкурсе вышивки

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс вышивки под названием «Весенняя сказка».
Указанный конкурс был проведен в рамках работы кружка художественно-прикладного творчества.
Победителями конкурса стали Татьяня Поездник, создавшая работу под названием «Алые розы», Наталья Безносова, являющаяся автором полотна «Белоснежка», Елена Демьяненко, создавшая работу «Букет сирени», Мария Гареева, вышившая полотно «Маки», и Виктория Максимова, создавшая вышитую картину «Ромашки».
Ранее сообщалось, что в Мордовии заключенные приняли участие в песенном конкурсе.
Источник: 13.fsin.su