В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП с пострадавшими.

Происшествие произошло поздним вечером 21 марта на пересечении улиц Титова и Республиканской. По предварительной информации, 23-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2112 в состоянии алкогольного опьянения, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено-Логан», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП телесные повреждения получили виновник аварии, 27-летний водитель «Рено» и его 22-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе в ДТП пострадали пятеро пьяных мужчин.

Источник: гибдд.рф