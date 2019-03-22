В одной из колоний Мордовии состоялся День встречи руководства с осужденными

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии состоялся День встречи руководства с осужденными.

В ходе указанного мероприятия сотрудники ведомства, а также представители духовенства и наблюдательной комиссии посетили жилые помещения отрядов, медицинскую часть, столовую, отряды разных условий содержания и штрафной изолятор.

После этого в клубе-столовой представители руководства пообщались с осужденными. Заключенные интересовались вопросами, касающимися медицинского обслуживания, перевода для отбывания наказания по месту жительства, экстрадиции, а также перевода для дальнейшего отбывания наказания на участок, функционирующий в режиме исправительного центра.

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Источник: 13.fsin.su