В Саранске по причине ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло днём 21 марта на Александровском шоссе. По предварительным данным, 25-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, совершая обгон, врезался в автомобиль марки ГАЗ-3110, который двигался в попутном направлении.

Виновник ДТП и 49-летний водитель ГАЗа были травмированы. Мужчины доставлялись в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе в ДТП пострадали пятеро пьяных мужчин.

Источник: 13.мвд.рф