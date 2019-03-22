В Саранске по причине ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Указанное происшествие произошло днём 21 марта на Александровском шоссе. По предварительным данным, 25-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, совершая обгон, врезался в автомобиль марки ГАЗ-3110, который двигался в попутном направлении.
Виновник ДТП и 49-летний водитель ГАЗа были травмированы. Мужчины доставлялись в одну из больниц Саранска.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе в ДТП пострадали пятеро пьяных мужчин.
Источник: 13.мвд.рф