В Мордовии прошла операция «Розыск»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Розыск».

Указанная операция проводилась в период с 13 по 14 марта. В ходе проведения рассматриваемого мероприятия сотрудники правоохранительных органов задержали 39 граждан, которые скрылись от органов дознания, будучи подозреваемыми или обвиняемыми в совершении различных преступлений. Кроме того, было установлено местонахождение 9 лиц, пропавших без вести.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф