В Мордовии началась подготовка к паводку

В Мордовии сотрудники МЧС проводят работы по подготовке к паводку.

В настоящее время подразделения ГИМС работают в усиленном режиме. Практически ежедневно проводится патрулирование на водных объектах.

Было взято на контроль 48 мест подледного лова.

Также в настоящее время проводится комплекс профилактических мероприятий с населением по мерам безопасности на льду и в паводковый период.

В Мордовии для ликвидации последствий паводка могут быть задействованы 73 плавсредства, 143 представителя личного состава и 30 автомобилей.

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Источник: 13.mchs.gov.ru