В Атюрьево в результате пожара пострадал человек

В Атюрьево произошел пожар, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие произошло в ночь на 22 марта. Загорелся жилой дом №89, расположенный по адресу – улица Михайловская.
В результате указанного пожара пострадал один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В данный момент специалисты проводят работу, направленную на установление причины возгорания жилого дома.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Несколькими днями ранее в Атюрьевском районе в результате пожара погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru