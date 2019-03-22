В Атюрьево в результате пожара пострадал человек

В Атюрьево произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло в ночь на 22 марта. Загорелся жилой дом №89, расположенный по адресу – улица Михайловская.

В результате указанного пожара пострадал один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В данный момент специалисты проводят работу, направленную на установление причины возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Несколькими днями ранее в Атюрьевском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru