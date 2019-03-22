Интернет-мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую купить мебель

В Саранске 46-летняя местная жительница лишилась денежных средств при покупке мебели в социальной сети.

Недавно в одной из популярных социальных сетей 46-летняя жительница Саранска обнаружила сообщество, на страницах которого размещалась информация о доставке мебели известных брендов. Женщина написала в чат данного сообщества сообщение о намерении приобрести товар. Спустя некоторое время с горожанкой связался ранее незнакомый ей пользователь, которые предложил свои услуги по доставке выбранной гражданкой мебели в более короткие сроки. Женщина приняла данное предложение и перечислила на указанный незнакомцем счет денежные средства в сумме более 7 тыс. рублей.

Мебель горожанка не получила. Связаться с якобы доставщиком товара не удается, поскольку последний заблокировал чат и по этой причине потерпевшая не может отправить ему сообщение.

Ранее сообщалось, что неизвестный мошенник ограбил 50-летнего жителя Саранска.

Источник: 13.мвд.рф