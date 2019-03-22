В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже рыбы редких видов.

Сотрудники прокуратуры Лямбирского района во время мониторинга обнаружили сайт, на котором размещалась информация о продаже амурского осетра и стерляди. Указанные виды рыбы являются редкими, поэтому их продажа запрещена.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил данное заявление.

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Источник: prokrm.ru