В Саранске бывшего директора гаражного кооператива осудили за растрату

В Саранске суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении растраты имущества.

В 2013 году 49-летний гражданин, будучи директором гаражного кооператива, расположенного на территории Пролетарского района Саранска, снял с государственного учета два принадлежащих кооперативу трактора. В 2015 году мужчина продал данные транспортные средства от имени третьего лица. Денежные средства, которые были получены в результате продажи тракторов, гражданин не внес на счет кооператива.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Также читайте о том, что в Саранске из-за шума оштрафовали магазин.

Источник: prokrm.ru