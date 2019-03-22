В Краснослободске прокуратура выявила нарушения законодательства о закупках

В Краснослободске сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о закупках.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрация Краснослободского городского поселения во время проведения открытого аукциона на выполнение работ по демонтажу многоквартирного дома, подлежащего сносу, вопреки требованиям действующего законодательства в аукционной документации не указала все обязательные требования к участникам закупки.

Глава администрации городского поселения был привлечен к административной ответственности. Кроме того, к дисциплинарной ответственности было привлечено одно должностное лицо.

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Источник: prokrm.ru