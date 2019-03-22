В Мордовии снизился уровень заболеваемости туберкулезом

В Мордовии уменьшилось количество случаев заболевания туберкулезом.

В прошлом году на учете в республиканском противотуберкулезном диспансере состояли 228 человек, среди которых 14 детей. Данный показатель свидетельствует о снижении уровня заболеваемости на 16,7% в сравнении с теми статическими сведениями, которые имели место в 2017 году.

В прошлом году в Мордовии по причине туберкулеза скончались 24 человека. Медики отмечают, что в большинстве случаев смертельный исход имел место у больных с далеко зашедшими хроническими процессами в легких.

Также читайте о том, что в Саранске в скором времени стартует акция «Уроки жизни».

Источник: tub-rm.ru