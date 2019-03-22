В Саранске пройдут соревнования по киберспорту

В Саранске 24 марта пройдут соревнования по киберспорту.

Местом проведения указанных состязаний станет стадион «Мордовия Арена». Стоит отметить, что соревнования будут проводиться в закрытом помещении. Для зрителей, которые могут посетить состязания бесплатно, будут подготовлена специальная развлекательная программа.

Регистрация участников соревнований начнется в 10:00. В 11:00 состоится церемония открытия турнира.

Спортсмены и зрители должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Источник: mordovmedia.ru