В Саранске осудили мошенника, ограбившего двух человек

В Саранске суд вынес приговор в отношении 52-летнего гражданина, обвиняемого в мошенничестве.

В январе 2015 года злоумышленник получил от своего знакомого денежные средства в сумме 25 тыс. рублей под предлогом излечения сына последнего от алкогольной зависимости. Деньгами преступник распорядился по своему усмотрению и никакой помощи не оказал.

В мае того же года мошенник пообещал жителю Саранска предоставить свидетельство о прохождении обучения вождению в автомобильной школе за денежное вознаграждение. Получив от горожанина 25 тыс. рублей, мошенник скрылся из поля зрения последнего, не предоставив обещанное свидетельство.

Кроме того, осужденный нарушил административный надзор, который он должен был соблюдать по причине освобождения из мест лишения свободы.

На протяжении нескольких лет преступник скрывался в Москве.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Мордовии директора коммерческой организации осудили за подкуп.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru