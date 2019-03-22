В Мордовии полицейские провели операцию «Торговля»

В Рузаевском линейном отделе МВД РФ на транспорте подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Торговля».

В ходе проведения указанной операции стражи порядка совместно с сотрудниками Рузаевского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» поверили законность осуществления торговой деятельности на станциях Рузаевка, Потьма и Красный узел.

В ходе проведения операции было выявлено 8 административных правонарушений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения.

В отношении нарушителей были составлены протоколы.

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Источник: vk.com/club150165597