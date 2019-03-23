В Ромодановском районе загорелся заброшенный дом

В Ромодановском районе произошло возгорание заброшенного дома.

Днём 22 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Салма произошел пожар. На одной из улиц указанного населенного пункта воспламенился дом, в котором в настоящее время никто не проживает. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 72 квадратных метра.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Атюрьево в результате пожара пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru