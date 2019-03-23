В Ромодановском районе загорелся заброшенный дом

В Ромодановском районе произошло возгорание заброшенного дома.
Днём 22 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Салма произошел пожар. На одной из улиц указанного населенного пункта воспламенился дом, в котором в настоящее время никто не проживает. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 72 квадратных метра.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Атюрьево в результате пожара пострадал человек.
Источник: 13.mchs.gov.ru