Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Саранска

В Саранске 63-летняя женщина лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно 63-летней гражданке позвонил ранее незнакомый ей мужчина, который представился работником службы безопасности банка и сообщил, что на счет женщины были начислены бонусные баллы, для получения которых ей нужно назвать номер банковской карты и код её безопасности.

Горожанка предоставила незнакомцу необходимую информацию, а после этого обнаружила, что с её счета были списаны денежные средства в сумме более 51 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую купить мебель.

Источник: 13.мвд.рф