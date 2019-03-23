В Торбеево горел автомобиль

В Торбеево произошло возгорание автомобиля.

Утром 22 марта на одной из улиц указанного населенного пункта загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить транспортное средство на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате возгорания автомобиля никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства. Не исключено, что пламя вспыхнуло из-за технической неисправности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ромодановском районе горел заброшенный дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru