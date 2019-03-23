Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Мошенник ограбил жительницу Саранска, пообещав вернуть ей потерянный паспорт

Мошенник ограбил жительницу Саранска, пообещав вернуть ей потерянный паспорт

Неизвестный мошенник ограбил жительницу Саранска, пообещав вернуть ей потерянный паспорт.

Недавно 48-летняя жительница Саранска потеряла паспорт родственницы. На своей странице в одной из популярных социальных сетей горожанка опубликовала объявление о поиске документа и готовности предоставить денежное вознаграждение тому, кто его найдет.

Спустя некоторое время с женщиной связался неизвестный мужчина, который сообщил о том, что нашел паспорт, а также заявил о готовности вернуть документ за денежное вознаграждение. Горожанка перечислила на указанный незнакомцем, который на самом деле ничего не находил, банковский счет денежные средства в сумме 3 тыс. рублей.

Затем мошенник добавил аккаунт пострадавшей в черный список и заблокировал возможность отправки сообщений.

Также читайте о том, что в Саранске осудили мошенника, ограбившего двух человек.


Источник: 13.мвд.рф