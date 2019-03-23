Неизвестный мошенник ограбил жительницу Саранска, пообещав вернуть ей потерянный паспорт.

Недавно 48-летняя жительница Саранска потеряла паспорт родственницы. На своей странице в одной из популярных социальных сетей горожанка опубликовала объявление о поиске документа и готовности предоставить денежное вознаграждение тому, кто его найдет.

Спустя некоторое время с женщиной связался неизвестный мужчина, который сообщил о том, что нашел паспорт, а также заявил о готовности вернуть документ за денежное вознаграждение. Горожанка перечислила на указанный незнакомцем, который на самом деле ничего не находил, банковский счет денежные средства в сумме 3 тыс. рублей.

Затем мошенник добавил аккаунт пострадавшей в черный список и заблокировал возможность отправки сообщений.

Также читайте о том, что в Саранске осудили мошенника, ограбившего двух человек.

Источник: 13.мвд.рф