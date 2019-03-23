В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Утром 22 марта сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в деревне Малая Елховка произошел пожар. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что 22 марта в Торбеево горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru