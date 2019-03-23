В Саранске подорожает школьное питание

В Саранске увеличится стоимость школьного питания.

Соответствующее решение было принято городскими депутатами 22 марта.

Отныне стоимость двухразового горячего питания для учеников младших классов будет составлять 95 рублей в день. Для учеников старших классов размер платы за питание составит 105 рублей.

Также читайте о том, что в Саранске в ближайшее время будет ограничено движение грузовых автомобилей. Данное ограничение будет действовать в период с 1 по 30 апреля. Целью рассматриваемой меры является сохранение дорожного полотна, а также обеспечение безопасности движения транспорта.

Источник: info-rm.com