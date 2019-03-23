В Саранске столкнулись автобус и легковушка

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

Указанное происшествие произошло 22 марта на улице Республиканской. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада», не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, не сообщается.

По информации, опубликованной очевидцами аварии в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместил Дамир Туктаров.

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Источник: vk.com/saransk_photo