В Ковылкинском районе загорелась баня

В Ковылкинском районе произошло возгорание бани.

Указанное происшествие произошло в ночь на 23 марта на территории посёлка Примокшанский. Загорелась баня, расположенная на одной из улиц данного населенного пункта.

По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru