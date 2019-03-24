Интернет-мошенник ограбил 24-летнего жителя Саранска, решившего купить мобильный телефон

В Саранске 24-летний молодой человек лишился денежных средств при покупке мобильного телефона.

Недавно 24-летний житель Саранска обнаружил на одном из популярных сайтов объявление о продаже мобильного телефона. Молодой человек связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Парень перечислил на указанный автором объявления банковский счет денежные средства в сумме 10 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности преступника, ограбившего жителя Саранска.

Ранее сообщалось, что мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Саранска.

Источник: 13.мвд.рф