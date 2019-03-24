В Темниковском районе сотрудники ГИБДД провели акцию

В Темниковском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД «Темниковской СОШ №2» провели акцию под названием «Внимание, каникулы!».

На пешеходном переходе, расположенном неподалеку от школы, участники акции рассказывали ученикам младших классов о правилах безопасного поведения на дорогах. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения ПДД во время весенних школьных каникул.

Кроме того, участники акции напомнили школьникам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

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Источник: 13.мвд.рф