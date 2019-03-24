В Мордовия ледяная глыба обрушилась на пенсионера

В Рузаевском районе на пенсионера обрушилась ледяная глыба.

Указанное происшествие произошло несколько дней назад в одном из населенных пунктов указанного района. В вечернее время суток пенсионер, который в прошлом году отпраздновал 80-летний юбилей, вышел из дома, дабы прогуляться. В определенный момент на старика упала ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши одной из построек.

Пострадавший был госпитализирован. Пенсионеру предстоит пройти длительный курс лечения.

По информации «Известий Мордовии».

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