В Ковылкинском районе сотрудники МЧС провели профилактическую работу

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов, пожарно-спасательной части №17 совместно с работниками социальной защиты населения и органами местного самоуправления провели профилактическую работу в селе Курнино Ковылкинского района.

В ходе профилактической работы с одинокими пенсионерам, многодетными семьями и неблагополучными гражданами были проведены беседы на противопожарную тематику.

В общей сложности было посещено 26 домовладений, проинструктированы 6 одиноких пенсионеров, 2 многодетные семьи и 4 неблагополучных гражданина.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Краснослободске.

Источник: 13.mchs.gov.ru