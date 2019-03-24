В Рузаевке рабочий предприятия попал под вагон

В Рузаевке 35-летний рабочий местного предприятия попал под вагон.

По предварительной информации, указанный инцидент произошел 18 марта на предприятии «Рузхиммаш». Очевидцы сообщают, что на 35-летнего рабочего цеха №2 «ВСК-ЛАЛ» наехал вагон. Пострадавшему раздробило ногу.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Пострадавшему предстоит пройти длительный курс лечения.

По информации «Известий Мордовии».

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