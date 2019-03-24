В Саранске прошли финальные городские соревнования по волейболу среди юношей

В Саранске завершились финальные городские соревнования по волейболу среди юношей.

Указанные соревнования проходили в период с 14 по 22 марта на базе МОУ «СОШ №35».

Победителями соревнований стали представители МОУ «СОШ №16». Второе место заняла команда МОУ «СОШ №40». Третье место досталось представителям МОУ «Лицей №4».

Соревнования проводились в целях вовлечения к занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья, выявления сильнейших команд, а также популяризации волейбола.

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Источник: adm-saransk.ru