В Мордовии состоялось первенство городского округа Саранск по классическому пауэрлифтингу

В Мордовии прошло открытое первенство городского округа Саранск по классическому пауэрлифтингу.

Соревнования проходили в спортивном зале тяжелой атлетики и силового троеборья ОАО «Рузхиммаш». Участниками данных состязаний стали спортсмены муниципальных районов, спортивных клубов и спортивных школ Мордовии, а также юноши из соседних регионов.

Первенство проводилось среди юношей (до 18 лет) и юниоров (до 23 лет) в следующих весовых категориях: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, свыше 93 кг.

Победителям соревнований были вручены специальные призы.

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Источник: adm-saransk.ru