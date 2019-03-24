В Саранске прошел День открытых дверей в приюте для бездомных животных

В Саранске 23 марта прошел День открытых дверей в приюте для бездомных животных.

В рамках указанного мероприятия каждый посетитель приюта имел возможность пообщаться с животными, выбрать себе четвероногого друга и принести корм животным. Кроме того, горожане могли оказать благотворительную помощь, для этого была установлена специальная урна.

Приют был открыт в конце мая прошлого года, с момента открытия здесь побывало 569 животных, 442 из которых нашли новых любящих хозяев.

В День открытых дверей приют посетил мэр Саранска Пётр Тултаев. Градоначальник отметил важную роль волонтеров в процессе становления и развития приюта, а также поблагодарил их за объективную критику. Кроме того, глава городской администрации принес животным гостинцы и упрекнул руководителей районных администраций, а также директоров предприятий, решивших посетить место содержания лишившихся хозяев питомцев, в том, что они пришли с пустыми руками.

Каждый месяц администрация Саранска тратит на содержание приюта около 270 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru