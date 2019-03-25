В Чамзинском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 23 марта на 8-м километре дороги, пролегающей между Комсомольским и границей с Чувашией. По предварительной информации, 49-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

В результате ДТП пострадали три пассажира «Лады», среди которых два парня 19- и 24-летнего возраста, а также 44-летняя женщина. Пострадавшие доставлялись ГБУЗ РМ «Комсомольская РБ».

Ранее сообщалось, что в Саранске столкнулись автобус и легковушка.

Источник: гибдд.рф