В Саранске пенсионерка пострадала в результате падения в салоне троллейбуса

В Саранске 76-летняя пенсионерка получила телесные повреждения в результате падения в салоне троллейбуса.

Указанный инцидент был зафиксирован днём 23 марта на территории Ленинского района города. На улице Ульянова в салоне троллейбуса под управлением 48-летнего мужчины при начале движения упала 76-летняя женщина.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «РКБ №4». После оказания необходимой медицинской помощи пенсионерка была отпущена домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф