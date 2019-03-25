В Атюрьевском районе пьяный водитель легковушки сбил 15-летнюю девочку

В Атюрьевском районе пьяный водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнюю девочку.

Происшествие произошло поздним вечером 22 марта в селе Кишалы. На улице Нижней 30-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21099 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ».

В отношении водителя легкового автомобиля был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф