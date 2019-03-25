В Саранске иномарка сбила 50-летнего мужчину

В Саранске 50-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло вечером 22 марта на улице Севастопольской. 50-летний водитель автомобиля марки «Пежо», двигаясь по парковочной площадке, совершил наезд на мужчину того же возраста.

Пешеход доставлялся в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя иномарки были составлены административные материалы.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Атюрьевском районе пьяный водитель легкового автомобиля сбил 15-летнюю девочку.

Источник: гибдд.рф