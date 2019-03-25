В Ардатовском районе горела заброшенная постройка

В Ардатовском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

Ранним утром 24 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Безводное произошел пожар. На улице Центральной загорелась заброшенная постройка. К моменту приезда пожарных пламя успело охватить строение на площади 175 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе горела баня.

Источник: 13.мвд.рф