В Зубовой Поляне ДТП унесло жизнь 50-летней велосипедистки

В Зубовой Поляне водитель легкового автомобиля сбил насмерть велосипедистку.

Происшествие произошло вечером 22 марта. 27-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211440, двигаясь по улице Калинина, совершил наезд на 50-летнюю велосипедистку.

Полученные пострадавшей телесные повреждения оказались смертельными. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Водитель легковушки уехал с места ДТП, но в кратчайшие сроки был найден и задержан.

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Источник: гибдд.рф