В Саранске водитель троллейбуса допустил падение пассажирки

В Саранске 37-летняя женщина получила телесные повреждения в результате падения в салоне троллейбуса.

Указанный инцидент произошел вечером 22 марта в Ленинском районе города. По предварительной информации, 50-летний гражданин, управлявший троллейбусом, двигаясь по проспекту Ленина, резко затормозил, по причине чего в салоне транспортного средства упала 37-летняя пассажирка.

Женщина самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате падения в салоне троллейбуса пострадала 76-летняя пенсионерка.

Источник: гибдд.рф