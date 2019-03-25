В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.

ДТП произошло утром 22 марта на улице Пролетарской. По предварительным данным, 46-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», поворачивая налево, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Хендай», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали 37-летний водитель «Хендай» и его 20-летняя пассажирка. Автомобилисту медицинская помощь была оказана на месте инцидента, девушка доставлялась в одну из больниц Саранска.

Выяснилось, что ранее 37-летний автомобилист был лишен водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф