В Ковылкинском районе горела баня

В Ковылкинском районе произошло возгорание бани.

В ночь на 24 марта сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре в селе Мордовский Шадым. Возле дома №124, который расположен по адресу – улица Центральная, загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади 14 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Специалисты в настоящее время устанавливают причину возгорания бани.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе горела заброшенная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru